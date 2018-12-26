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Ракурс
Новые монеты в честь Севастополя выпустил Нацбанк / Фото: travels-ukraine.com

Новые монеты номиналом пять гривен в честь оккупированного Севастополя выпустил Нацбанк (ФОТО)

26 дек 2018, 12:47
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Национальный банк Украины выпустил 45 тыс. памятных монет номиналом пять гривен, посвященных оккупированному Севастополю. Монеты изготовлены из недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты вверху размещена надпись «Украина», а внизу — «пять гривен». В центре монеты изображен малый государственный герб и год чеканки монеты. Также здесь размещен логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе монеты вверху расположена надпись «Севастополь» и традиционные символы крымского города: парусное судно, колонны Херсонеса, якорный крест, мост начала 20-го века, корабельная пушка и пирамида из ядер, а также декоративные элементы в виде виноградных гроздей и листьев.

Напомним, в ноябре Нацбанк выпустил пятигривневые монеты необычной формы. Монеты номиналом в 5 грн были изготовлены из серебра высшей пробы и украшены позолотой.

Источник: Ракурс


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