Новые монеты номиналом пять гривен в честь оккупированного Севастополя выпустил Нацбанк (ФОТО)

Новые монеты в честь Севастополя выпустил Нацбанк / Фото: travels-ukraine.com

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Национальный банк Украины выпустил 45 тыс. памятных монет номиналом пять гривен, посвященных оккупированному Севастополю. Монеты изготовлены из недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты вверху размещена надпись «Украина», а внизу — «пять гривен». В центре монеты изображен малый государственный герб и год чеканки монеты. Также здесь размещен логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе монеты вверху расположена надпись «Севастополь» и традиционные символы крымского города: парусное судно, колонны Херсонеса, якорный крест, мост начала 20-го века, корабельная пушка и пирамида из ядер, а также декоративные элементы в виде виноградных гроздей и листьев.

Напомним, в ноябре Нацбанк выпустил пятигривневые монеты необычной формы. Монеты номиналом в 5 грн были изготовлены из серебра высшей пробы и украшены позолотой.