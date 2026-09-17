Нацбанк повысил учетную ставку

Учетная ставка повышена до 16%, фото: «Укринформ»

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Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до рівня 16%.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків, — розповів він.

За словами Пишного, це рішення підтримає привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики.

Він додав, що НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків:

У разі суттєвого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляції. Однак, якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом’якшення монетарних умов.

До цього облікована ставка становила 15,5% - такий її рівень був встановлений 3 липня 2206 року.

Джерело: «Укрінформ»