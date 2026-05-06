«Сенс Банк» планируют вскоре приватизировать

Державний «Сенс Банк» має бути приватизований у 2026 році.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

Окремо обговорили й роботу державних банків: потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей, — зазначив Зеленський. — Що стосується «Сенс Банк», уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований.

Варто зазначити, що цей банк згадується у так званих «плівка Міндіча», розшифровку яких нещодавно публікувало видання «Українська правда». Фігуранти плівок обговорювали склад Наглядової ради банку.

Також Зеленський повідомив, що Кабмін найближчим часом проведе зміни на рівні заступників міністрів.

Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів, — додав він.

Крім того, за словами Зеленського, має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств:

Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії «Ліси України», і в цілому галузь потребує нових підходів — більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави. Доручив Премʼєр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії — для цього є всі необхідні інструменти та повноваження.