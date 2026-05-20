Миндич подал иск против Зеленского из-за санкций

Бізнесмен Тімур Міндіч подав позов до Касаційного адмінсуду проти президента України Володимира Зеленського.

Про це сьогодні, 20 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно опублікованих Железняком даними, дата надходження позову — 14 травня, позов поданий «про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 13.11.2025 № 843/2025».

10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Санкції проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в енергетиці, були запроваджені 13 листопада.

Варто додали, що Міндіч раніше також подав позов про захист честі та гідності проти Железняка.