Министр финансов США подтвердил продление еще на месяц исключения из санкций на российскую нефть

Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив поширену раніше ЗМІ інформацію про продовження ще на 30 днів дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом (термін якого раніше закінчувався 16 травня).

Про це йдеться у дописі Бессента на його сторінці у соціальній мережі X.

Міністерство фінансів США видає тимчасову 30-денну загальну ліцензію, щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі, — зазначив він.

За словами Бессента, це продовження «забезпечить додаткову гнучкість»:

Ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити, щоб нафта досягла країн, які найбільше потребують енергоносіїв.

Це також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою, — додав він.

Нагадаємо, раніше про намір Мінфіну США на 30 днів продовжити дію цього санкційного винятку повідомляло агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело.