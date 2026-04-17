США еще на год продлили запрет на вход российских судов в свои порты

США продлили санкции против российских кораблей

США ще на рік продовжили обмеження щодо стоянки та руху суден, пов’язаних з Росією, у портах Сполучених Штатів.

Відповідний документ, підписаний президентом країни Дональдом Трампом, опублікував Федеральний реєстр США.

Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують представляти собою надзвичайну ситуацію національного масштабу через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів, — вказано у документі. — Тому … я продовжую ще на 1 рік надзвичайний стан національного масштабу щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження, пов’язані з регулюванням стоянки та руху суден, пов’язаних з Росією, у портах Сполучених Штатів.

Цей санкційний режим був запроваджений попередником Трампа на посаді президента — Джо Байденом — 21 квітня 2022 року. Він дозволяє Міністерству внутрішньої безпеки США регулювати, обмежувати або забороняти стоянку та переміщення суден, пов’язаних з РФ у портах країни.

Правова основа рішення базується на Національному законі про надзвичайні ситуації, а також положеннях Закону про шпигунство 1917 року, який наділяє президента США та міністра фінансів надзвичайними повноваженнями щодо контролю над судами в портах США.