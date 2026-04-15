Дональд Трамп, фото: RawPixel

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють над відкриттям Ормузької протоки і що Китай погодився не надсилати зброю Ірану.

Про це йдеться у новому повідомленні Трампа у соцмережі Truth Social.

Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це також заради них — і заради всього світу, — заявив він.

За словами Трампа, «така ситуація більше ніколи не повториться»:

Вони погодилися не постачати зброю до Ірану. Президент Сі міцно-міцно обійме мене, коли я приїду туди за кілька тижнів. Ми розумно і дуже добре працюємо разом! Хіба це не краще, ніж воювати?

Але пам’ятайте, ми дуже добре воюємо, якщо доведеться — набагато краще, ніж будь-хто інший! — додав Трамп.

Варто додати, що раніше сьогодні на сторінках Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережах була опублікована заява його глави адмірала Бред Купера, котрий стверджує, що блокада Сполученими Штатами іранських портів була «повністю реалізована» і призупинила більшу частину економічної діяльності Тегерана всього за півтора дня.

Приблизно 90% економіки Ірану підживлюється міжнародною торгівлею морем. Менш ніж за 36 годин з моменту запровадження блокади американські війська повністю зупинили всю економічну торгівлю, що надходить до Ірану та вивозиться з нього морем, — вказано в заяві.

До цього у CENTCOM заявили, що жодне судно не порушувало блокаду з моменту її впровадження.

Водночас у ЗМІ з’явилися повідомлення, що деяким суднам вдалося пройти через Ормузьку протоку.