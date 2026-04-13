Трамп пригрозил уничтожать иранские корабли после начала американской блокады

Дональд Трамп

США почали блокаду Ірану, кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Про це сьогодні, 13 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп.

Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені — 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, «швидкісних ударних кораблів», оскільки не вважали їх серйозною загрозою, — заявив Трамп.

Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко, — додав він.

Раніше Центральне Командування Збройних сил США на своїй Фейсбук-сторінці анонсувало що блокада суден, що заходять до іранських портів або виходять з них, розпочнеться сьогодні о 10.00 за американським східним часом (о 15.00 за київським часом).