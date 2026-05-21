Андрей Ермак в суде. Фото:

https://racurs.ua/n213961-ermak-prokommentiroval-molchanie-zelenskogo-po-ego-delu.html

Ракурс

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував мовчання Володимира Зеленського в його справі.

Журналісти запитали екс-посадовця, чи не ображає його мовчання глави держави на тлі кримінального провадження та арешту. У відповідь він заявив, що Зеленський має «набагато більше справ», оскільки той є верховним головнокомандувачем під час війни. Про це Єрмак заявив 21 травня у ході засідання Апеляційної палати ВАКС у справі екс-очільника Офісу президента.

Ми якось усе забуваємо, що у нас триває війна, — заявив Єрмак, однак не відповів на питання, чи зв’язувався з ним Зеленський після арешту 11 травня.

Також Єрмак заявив, що суд обмежив йому пересування Києвом. Фігурант наголосив, що має намір продовжувати їздити до військових, але тепер щоразу буде змушений просити дозвіл через територіальні обмеження.

У суді екс-очільник офісу Зеленського розповів, що у нього немає своїх грошей, щоб повернути багатомільйонну заставу людям, які внесли її за звільнення.

Я сподіваюсь довести свою правоту, і всі ці гроші люди отримають від держави, — сказав він.

Екс-глава ОП також показав електронний браслет, який йому одягли в рамках запобіжного заходу.

Сьогодні Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Андрія Єрмака. Мова про тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Одному з учасників злочинної групи, екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн. Екс-посадовець провів минулі вихідні у платній камері в СІЗО, але вже 18 травня вийшов під заставу.