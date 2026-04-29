Умерова вызвали на заседание ВСК Рады после публикации новых «пленок Миндича»

Рустем Умеров, фото: «Украинская правда»

Секретаря РНБО Рустема Умєрова викликали на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань можливих порушень у сфері оборони, після того, як ЗМІ опублікували нову частину стенограми так званих «плівок Міндіча».

Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова цієї ТСК нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідне засідання ТСК заплановане на 13 травня. На нього викликали колишнього помічника президента Сергія Шефіра та представників оборонної компанії Fire Point, які згадуються в оприлюднених записах.

Також Гончаренко сьогодні під час засідання Ради ставив на голосування пропозицію про виклик Умєрова до парламенту. Проте цю пропозицію підтримали лише 87 народних обранців.

Видання «Українська правда» опублікувало розслідування журналіста Михайла Ткача, де були оприлюднені розшифровки розмов, котрі, як стверджується, були записані у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча в межах резонансної справи «Мідас».

Зокрема, на оприлюднених матеріалах нібито зафіксована розмова між Міндічем та Умєровим, датована 8 липня 2025 року. Співрозмовники обговорюють кадрові питання, зокрема можливе призначення Умєрова послом у США та кандидатуру нового міністра оборони — чинного на той час прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, після чого переходять до питань фінансування компанії Fire Point, яка пов’язана з оборонними контрактами.

На записах Міндчи нібито скаржиться, що компанію недофінансовують, та вимагає «одним дзвінком» розв’язати його питання щодо бронежилетів, які не приймає держава.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Українська правда»