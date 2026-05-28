Верховная Рада поддержала изменения в государственный бюджет. Фото:

https://racurs.ua/n214092-rada-podderjala-izmeneniya-v-gosudarstvennyy-budjet.html

Ракурс

Верховна Рада в першому читанні підтримала зміни в державний бюджет.

У четвер, 28 травня, народні депутати голосами 240 нардепів прийняли за основу законопроект № 15224. Документ передбачає збільшення видатків держбюджету на 1,64 трлн грн. Гроші спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету. Про це ВРУ повідомила у Telegram.

У пояснювальній записці вказується, що додаткові гроші Україна планує отримати за рахунок зовнішньої фінансової допомоги від ЄС в межах нової програми підтримки на 2026−2027 роки.

При цьому також передбачається збільшення резервного фонду держбюджету на 40 млрд грн. Також частину «військового» податку на доходи фізичних осіб планують спрямувати на виплату винагород за знищені російські дрони.

Документ передбачає, що Міноборони спрямують військовий збір і вивізне мито на товари військового та подвійного призначення, які надходять до спецфонду бюджету. Гроші мають використовувати на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, розвиток оборонно-промислового комплексу, нові технології та грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України виділив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво зброї. З цієї суми 9 млрд грн повинні витратити безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. А ще майже 2 млрд грн спрямують на масштабування виробництва та впровадження технологій з поля бою.