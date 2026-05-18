Умер народный депутат Степан Кубив. Фото:

https://racurs.ua/n213870-umer-narodnyy-deputat-stepan-kubiv.html

Ракурс

Степан Кубів, народний депутат від «Європейської солідарності», раптово помер.

Парламентар VII, VIII та IX скликань пішов із життя на 64-му році. Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті Кубіва. Про це ВРУ повідомила у Telegram.

Степан Іванович — людина, яка багато років працювала для держави та українського парламентаризму. Його досвід, професійність і внесок у розвиток країни назавжди залишаться в історії України. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав та працював зі Степаном Кубівим, — зазначили в прес-службі ВРУ.

Степан Кубів народився у Тернопільській області. У 2012 році був обраний народним депутатом від «Батьківщини», у 2014 році — від «Блоку Петра Порошенка». У 2019 році став нардепом від «Європейської солідарності».

Свого часу Кубів обіймав посади голови Національного банку України та першого віце-прем'єр-міністра України. А у Верховній Раді IX скликання працював членом парламентського Комітету з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, 20 березня помер патріарх Філарет, який свого часу очолював Українську православну церкву Київського патріархату. Відійшов у вічність він на 98-му році життя.