Нардеп из «Голоса» написал заявление о сложении мандата

Владимир Цабаль, фото: «Знай.ua»

Народний депутат Володимир Цабаль із фракції «Голос» написав заяву про складання мандата.

Про це сьогодні. 24 квітня, повідомило видання «Українська правда» із посиланням на коментар Цабаля та інформацію, отриману від керівництва Верховної Ради.

Цабаль у 2019 році пройшов до Верховної Ради по списку від партії «Голос» (під номером 12), як член партії.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, наступним по списку «Голосу» до Ради може потрапити політолог Микола Давидюк.

Фракція «Голос» у парламенті складається з 19 народних депутатів.

Джерело: «Українська правда»