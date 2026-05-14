Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Объединение «Поиск Царства Божьего и правды его» появилось в Раде, фото: «Ракурс»

Поиск Царства Божьего — в Верховной Раде появилось новое депутатское объединение

14 мая 2026, 15:32
999

У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання «Пошук Царства Божого і правди його».

Про це під час засідання сьогодні, 14 травня, повідомив перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко.

Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Пошук Царства Божого і правди його», — зазначив він.

Головою об'єднання обрано народного депутата Георгія Мазурашу.

Царство Боже точно не завадить нам, — додав Корнієнко.

Нагадаємо, Мазурашу відомий як автор низки резонансних законодавчих ініціатив. Зокрема, він пропонував запровадити щоденну молитву за перемогу України та зміни текст Державного гімну на «більш позитивний».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров