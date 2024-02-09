Из "Слуги народа" вышел нардеп-фигурант нескольких скандалов Мазурашу

https://racurs.ua/n192221-iz-slugi-naroda-vyshel-nardep-figurant-neskolkih-skandalov.html

Ракурс

З партії «Слуга народу» вийшов нардеп Георгій Мазурашу.

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Це сталося ще у січні, але тільки 9 лютого Мазурашу вирішив розповісти про це своїм виборцям. Мазурашу пройшов у Раду по виборчому округу № 203 у Чернівецькій області.

Причиною виходу зі СН він назвав те, що упродовж чотирьох років фракція не підтримала жодну його законодавчу ініціативу. Серед останніх — його альтернативний законопроект про мобілізацію.

Утім, у фракції СН в парламенті Мазурашу пообіцяв залишатися й надалі.

У вересні 2023 року він уніс в Раду законопроєкт про внесення змін до статті про мобілізацію. У ньому пропонував студентам-контрактникам безплатне навчання в обмін на добровільну згоду служити в армії.

У жовтні Мазурашу пропонував для України нове державне свято — «Дня подяки», який мав стати вихідним. Нове свято пропонував відзначати 22 жовтня.

У грудні 2023 року Мазурашу пропонував запровадити щоденну молитву за перемогу України.

Серед інших скандальних законопроектів є, наприклад, його законопроект № 9566, що розглядав можливість покладання на ЖЕКи та ОСББ обов’язок вести військовий облік і вручати повістки та законопроект № 7162−1 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний гімн України», яким пропонували змінити текст гімну на «більш позитивний».

Мазурашу є рекордсменом за кількістю поданих законопроектів, але антирекордсменом за кількістю прийнятих.