Об'єднання «Пошук Царства Божого і правди його» з'явилося у Раді

У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання «Пошук Царства Божого і правди його».

Про це під час засідання сьогодні, 14 травня, повідомив перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко.

Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Пошук Царства Божого і правди його», — зазначив він.

Головою об'єднання обрано народного депутата Георгія Мазурашу.

Царство Боже точно не завадить нам, — додав Корнієнко.

Нагадаємо, Мазурашу відомий як автор низки резонансних законодавчих ініціатив. Зокрема, він пропонував запровадити щоденну молитву за перемогу України та зміни текст Державного гімну на «більш позитивний».