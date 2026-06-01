ЦИК признал Андрея Левуса избранным народным депутатом от «Евросолидарности»

Андрей Левус станет народным депутатом

Центральна виборча комісія визнала Андрія Левуса обраним народним депутатом України.

Про це сьогодні, 1 червня, повідомила прес-служба ЦВК.

18 травня помер народний депутат Степан Кубів, який був обраний за списком «Євросолідарності» на виборах 2019 року. У зв’язку з цим, 26 травня ЦВК визнала обраним народним депутатом Дениса П’ятигорця — наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку «Євроcолідарності» під № 28.

Проте П’ятигорець подав до ЦВК заяву про відмову від депутатського мандата. На своїй Фейсбук-сторінці він опублікував відео, в якому зазначив, що вже тривалий час не займається політичною діяльністю та наразі зосереджений на бізнесі й волонтерських зборах для ЗСУ.

Тож сьогодні обраним народним депутатом було визнано Левуса, який був у виборчому списку ЄС під наступним, 29-м номером.