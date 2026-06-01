Николай Давыдюк признан избранным народным депутатом, фото: «Голос»

Центральна виборча комісія визнала Миколу Давидюка обраним народним депутатом України від «Голосу».

Про це сьогодні, 1 червня, повідомила прес-служба ЦВК.

У ЦВК зазначили, що отримали від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою.

Цабаль був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Голос». Тож тепер ЦВК визнала Миколу Давидюка — наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку «Голосу» під № 27, обраним народним депутатом України.

Для реєстрації народним депутатом України Микола Давидюк не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення, — додали у ЦВК.

Нагадаємо, 27 травня Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Цабаля. Це була друга спроба: до цього, 12 травня, постанова щодо припинення повноважень Цабаля набрала лише 209 голосів.