Нові монети номіналом п’ять гривень на честь окупованого Севастополя випустив Нацбанк (ФОТО)

Нові монети на честь Севастополя випустив Нацбанк / Фото: travels-ukraine.com

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Національний банк України випустив 45 тис. пам’ятних монет номіналом п’ять гривень, присвячених окупованому Севастополю. Монети виготовлені із недорогоцінних металів, інформує прес-служба НБУ.

На аверсі монети угорі розміщено напис «Україна», а внизу — «п'ять гривень». У центрі монети зображено малий державний герб та рік карбування монети. Також тут розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

На реверсі монети вгорі розташовано напис «Севастополь» та традиційні символи кримського міста: вітрильне судно, колони Херсонеса, якірний хрест, міст початку 20-го століття, корабельна гармата і піраміда з ядер, а також декоративні елементи у вигляді виноградних грон та листя.

Нагадаємо, у листопаді Нацбанк випустив п’ятигривневі монети незвичайної форми. Монети номіналом у 5 грн було виготовлено зі срібла найвищої проби та прикрашено позолотою.