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В аеропорту Миколаєва приземлився перший регулярний рейс. Фото: Миколаївська Правда

В аеропорту Миколаєва приземлився перший регулярний рейс

26 гру 2018, 12:32
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В аеропорту Миколаєва приземлився перший регулярний рейс сполученням Київ — Миколаїв, який виконувала авіакомпанія Dream Wind.

Зворотнього рейсу з Миколаєва до Києва сьогодні не буде. Найближчий авіапереліт у цьому напрямку заплановано на 29 грудня. Того ж дня відбудеться і рейс у зворотному напрямку — з Києва до Миколаєва, повідомляє «Центр транспортних стратегій».

Квитки на перший авіарейс із Києва до Миколаєва продавалися зі знижкою 30%. За переліт у зазначеному напрямку потрібно було заплатити 1680 грн замість 2400 грн.

Сьогодні ж із Миколаївського аеропорту відправиться й перший міжнародний рейс Миколаїв — Шарм-ель-Шейх. Його виконає українська авіакомпанія SkyUp. Білети на цей рейс вже повністю розкуплено.

За словами директора миколаївського аеропорту Федора Барни, рейси до Єгипету стануть регулярними і наступний відбудеться вже 2 січня 2019 року.


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