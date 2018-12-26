У Росії засудили за шпигунство українця, який приїхав по ліки для хворого сина

У Росії громадянин України Ігор Кіяшко отримав вісім років колонії за «шпигунство», фото — скріншот з відео

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Суд у Нижньому Новгороді засудив українця Ігоря Кіяшка до восьми років колонії суворого режиму, звинувативши у підготовці контрабанди комплектуючих до військової техніки і шпигунстві.

Феміда погодилася із прокуратурою в тому, що українець придбав деталі двигунів багатоцільових винищувачів МіГ-29, щоб відправити їх в Україну, повідомляє 26 грудня «Комерсант».

Крім того, у вироці сказано, що Кіяшко збирав секретну документацію щодо зенітного ракетного комплексу С-400 за завданням Служби безпеки України.

Захист Ігоря Кіяшка не оскаржуватиме вирок, щоб уникнути посилення покарання.

Процес тривав у закритому режимі. Юрист із Полтавщини, колишній працівник МВС України, часто приїздив до Нижнього Новгорода, щоб купувати бактеріофаги для свого хворого трирічного сина.

Саме у цьому місті розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат. Йдеться про ліки проти золотистого стафілокока.

Російські спецслужби ж стверджували, що Кіяшко перебував у РФ за завданням СБУ, шукав деталі двигунів військових літаків, збирав документи щодо установки зенітно-ракетних комплексів, які виробляє місцевий машинобудівний завод «Алмаз-Антей».

Кіяшка арештували у квітні. У ФСБ стверджували, що це сталося під час контрольованої покупки 42 лопаток авіаційних двигунів типу РД-33 багатоцільових винищувачів МіГ-29. Мовляв, Кіяшко робив це на замовлення «Укроборонпрому».

Під час суду виявилося, що ФСБ про купівлю повідомив буцімто посередник українця. Оскільки переправити військову продукцію в Україну, за версією слідства, Кіяшко не вдалося, його звинуватили в приготуванні до контрабанди обладнання, яке може бути використане для створення нової військової техніки.

Під час слідства українцю додали звинувачення ще й у шпигунстві за радіолокаційною станцією, якою комплектуються комплекси С-400.

Подробиці судового процесу адвокат Кіяшка Олексій Матасов журналістам не розкрив, пославшись на зобов’язання про нерозголошення.