Загибла в полоні Вікторія Рощина зазнала травми шиї та переломів

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Нова експертиза виявила, що загибла в полоні Вікторія Рощина зазнала травми шиї та переломів.

Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора на запит видання Ligа. nеt, експертизу провело Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я 9 липня.

Вона виявила, що Рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м’які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, а також садно лівої стопи.

Водночас нові дані не дозволяють остаточно встановити причини смерті Рощиної, зазначає ОГП.

У квітні 2025 року журналісти дізналися деталі утримання в російському полоні загиблої журналістки.

На початку 2024 року Рощину перевели до СІЗО № 2 у Таганрозі, повідомляє Українська правда.

За словами однієї зі звільнених українських полонених, яка перебувала в тій самій колонії, їх годували гнилою картоплею, через недоїдання Вікторія почала стрімко худнути.

У серпні 2024 року Вікторію тимчасово перевели до лікарні через критичне виснаження. Після госпіталізації, повернули до одиночної камери СІЗО.

На момент повернення з лікарні у Вікторії на руці був катетер, а адміністрація почала готувати їй окрему їжу.

Також за даними журналістів, тіло Рощиної повернули в Україну з ознаками катувань і без деяких органів. На тілі були виявлені садна, крововиливи, зламане ребро, були ймовірні сліди застосування струму. Також тіло привезли з ознаками розтину, який робили на території росії.

Зафіксовано відсутність деяких органів — це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт вважає, що таким чином у росії могли намагатися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

За інформацією джерел УП у ГУР, Вікторію планували обміняти у вересні 2024 року. 8 вересня її вивели з камери для підготовки до повернення в Україну. Проте обмін так і не відбувся.