Безпілотники СБУ вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

Безпілотники СБУ атакували Татарстан, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208429-bezpilotnyky-sbu-vdruge-za-tyjden-atakuvaly-terminal-zberigannya-shahediv-u-tatarstani.html

Ракурс

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них.

Це вже друга атака безпілотників на цей об'єкт — попередня відбулася 9 серпня цього року, повідомляє прес-центр СБУ.

Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України, — розповіли в СБУ. — Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

У СБУ зазначають, що повторна атака на цей об'єкт російського військово-промислового комплексу має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України.

Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі, — наголошують у СБУ.

У соцмережах сьогодні вранці з’явилися відео атаки безпілотників по Татрстану. Сигнали повітряної тривоги звучали у Казані, Нижньокамську, Єлабузі та Набережних Челнах. На деяких локаціях були помічені автомобілі пожежників.