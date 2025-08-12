Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Безпілотники СБУ атакували Татарстан, скріншот відео

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

12 сер 2025, 18:32
999

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них.

Це вже друга атака безпілотників на цей об'єкт — попередня відбулася 9 серпня цього року, повідомляє прес-центр СБУ.

Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України, — розповіли в СБУ. — Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

У СБУ зазначають, що повторна атака на цей об'єкт російського військово-промислового комплексу має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України.

Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі, — наголошують у СБУ.

У соцмережах сьогодні вранці з’явилися відео атаки безпілотників по Татрстану. Сигнали повітряної тривоги звучали у Казані, Нижньокамську, Єлабузі та Набережних Челнах. На деяких локаціях були помічені автомобілі пожежників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів