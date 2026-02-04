Агент ФСБ наводив російські ракети на Хмельниччину. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n211861-agent-fsb-navodyv-rosiyski-rakety-na-hmelnychchynu-foto.html

Ракурс

Агента російської ФСБ затримали у Хмельницькій області.

На ворога працював 53-річний місцевий мешканець, який коригував ракетно-дронові атаки росіян по західному регіону України. Для наведення комбінованих ударів фігурант створив групу в Телеграм-каналі, яку адміністрував під виглядом збору даних про мобілізаційні заходи. У цій групі він відбирав повідомлення з інформацією про місця найбільшого зосередження українських військ. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Найбільше зловмисника цікавила інформація про дислокацію та напрямки виїздів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір Хмельниччини. Таким чином він намагався відстежити розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Завдяки цій інформації росіяни сподівались здійснити нову серію повітряних ударів по області в обхід української ППО. Однак СБУ викрила агента, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні контррозвідка СБУ затримала в Івано-Франківську російську агентку, яка за завданням окупантів готувала нову серію ракетних ударів по Бурштинській тепловій електростанції. Виявилося, що на ворога працювала 17-річна випускниця місцевого технікуму.