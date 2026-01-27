Російський диверсант допомагав росіянам знищувати військові об’єкти на Одещині. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n211692-dyversant-fsb-dopomagav-rosiyanam-znyschuvaty-viyskovi-obiekty-na-odeschyni.html

Ракурс

Коригувальника російської ФСБ затримали в Одеській області.

Ворожий диверсант займався пошуком і передачею координат місцевих об'єктів Сил оборони України. Потім окупанти наказали йому підпалити один із них. Однак СБУ спрацювала на випередження й поплічник окупантів не зміг здійснити диверсію. Про це 27 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що на росіян працював 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації. Об'єкти, які він зафіксував для ворога, РФ планувала атакувати з повітря.

Насамперед диверсант цікавився будівлями, що, на його думку, могли б використовуватися військовослужбовцями Національної гвардії та Військової служби правопорядку. Потенційні цілі він позначав гугл-картах та через месенджер передавав куратору від ФСБ. Один із знайдених об'єктів йому наказали підпалити.

Зловмисника затримали на випередження, а під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування та співпраці з ворогом. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ схопила російську агентку, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ. Жінка об’їжджала місцеві енергетичні об'єкти та фіксувала їхній технічний стан після регулярних російських атак. Згодом вона передавала фото, відео та координати столичних теплоелектроцентралей, по яких ворог готував нову серію ракетно-дронових ударів.