Агент РФ наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n211638-rosiyskyy-agent-navodyla-voroju-balistyku-na-kyyivski-tec-foto.html

Ракурс

СБУ затримала агента російської ФСБ, яка коригувала обстріли Києва.

Мешканка Рівненської області наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ. Але спочатку вона об’їжджала місцеві енергетичні об'єкти та фіксувала їхній технічний стан після регулярних російських атак. Згодом вона передавала фото, відео та координати столичних теплоелектроцентралей, по яких ворог готував нову серію ракетно-дронових ударів. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Згодом зловмисниця працювала в Одеській та Чернігівській областях, де стежила за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони. На Одещині агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту, а на Чернігівщині — за автотрасою.

Зловмисницю контррозвідка затримала у Чернігівській області. У неї вилучили два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога. Їй вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 січня контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки, котрі допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини, завданого в ніч з 8 на 9 січня.