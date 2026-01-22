Новини
На Львівщині затримали російських агентів, фото: СБУ

Російські агенти розвідували наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині, їх затримали (ФОТО, ВІДЕО)

22 січ 2026, 11:59
Контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), котрі допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини, завданого в ніч з 8 на 9 січня.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомив прес-центр СБУ.

Дорозвідкою обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід:

  • за завданням ГПУ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на Google Maps;
  • зібрану інформацію молодик передавав «старшому» агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного — за місцем проживання в Мукачеві, а іншого — «на гарячому» у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого «прильоту», — розповіли у спецслужбі.

За інформацією СБУ, рашисти потребували даних про масштаб руйнувань українських об'єктів після удару, щоб використати їх у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.

Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження, — зазначили у спецслужбі.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

