СБУ спіймала коригувальницю російських ударів по Одесі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209091-sbu-spiymala-koryguvalnycu-rosiyskyh-udariv-po-odesi-foto.html

Ракурс

Коригувальницю російських обстрілів затримали в Одесі.

На російське Головне розвідувальне управління Міноборони РФ працювала місцевий підприємець. Вона передавала окупантам координати місцевих об'єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями. Про це Служба безпеки України 15 вересня повідомила у Telegram.

У спецслужбі наголосили, що росіяни могли використати цю інформацію не лише для планування нових обстрілів Одещини, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями. Серед потенційних цілей були підрозділи СБУ та ЗСУ, які воюють на півдні.

Затримали агентку під час того, коли вона фотографувала автомобілі біля оборонного об'єкта. У неї вилучили смартфон з доказами роботи на ворога.

Затриманій вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Її арештували. Зрадниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила мобілізованого військовослужбовця ЗСУ, який працював на Федеральну службу безпеки РФ. Він завчасно «зливав» окупантам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Інформував про напрямки вильотів та орієнтовні «цілі» українських безпілотників.