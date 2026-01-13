Агенти ФСБ планували підірвати поліцейських у Херсоні. Фото: СБУ

Агентів російської ФСБ викрила контррозвідка Служби безпеки України.

Українська спецслужба запобігла теракту у Херсоні. Двоє російських агентів готували замах на співробітників місцевого підрозділу Національної поліції. Вони, на замовлення Федеральної служби безпеки РФ, мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. Ворог обіцяв зрадникам «евакуацію» до Росії. Про це прес-центр СБУ 13 січня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що на окупантів працювали двоє місцевих безробітних, які після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. З цього пункту, які агентура обладнала прихованою відеокамерою, відстежували графік роботи силовиків та їхнє переміщення на службових авто.

Як стверджують в СБ України, зрадники мали закласти саморобні бомби під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців.

Зловмисників було викрито завчасно. Під час обшуків в їхніх оселях вилучили відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на росіян. Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, восени СБУ затримала зловмисника, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла в Одеській області. Вибухи повинні були прогриміли в годину пік. Один із них мав пролунати біля районного ТЦК, а інший — поблизу іншого об'єкта Сил оборони України, розташованого поруч.