Агент РФ планував вибух біля будівлі ТЦК на Одещині. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n209805-agent-rf-hotiv-vlashtuvaty-vybuh-bilya-budivli-tck-na-odeschyni-sbu.html

Ракурс

Російський агент готував нову серію вибухів в Одеській області.

СБУ затримала зловмисника, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Вибухи повинні були прогриміли в годину пік. Один із них мав пролунати біля районного ТЦК, а інший — поблизу іншого об'єкта Сил оборони, розташованого поруч. Про це прес-центр Служби безпеки України 21 жовтня повідомив у Telegram.

Чоловіка затримали, коли він закладав вибухівку, заховану у вогнегасник, у квітник поблизу оборонної будівлі. Виявилося, що на ворога працював 27-річний місцевий автомеханік. Росіяни планували самостійно активувати бомбу, але їм потрібне було відеопідтвердження. Для цього агент орендував квартиру й встановив камери спостереження.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (незакінчений замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі СБУ затримала зловмисницю, яка заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. У момент затримання росіяни намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Однак зробити це їм не вдалося.