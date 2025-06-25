СБУ затримала харків’янку за підозрою в теракті на замовлення рф. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n207329-sbu-zatrymala-harkiv-yanku-za-pidozrou-v-terakti-na-zamovlennya-rf.html

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Російська агент влаштувала в Харкові теракт на замовлення російських спецслужб.

Ворожа спецура 20 червня активувала саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера. Тоді загинув 26-річний військовослужбовець, а 29-річний військовий був тяжко травмований. Про це 25 червня повідомили СБУ та Нацполіція.

Слідство встановило, що для для теракту росіяни завербували 19-річну харків’янку, якій наказали виготовити СВП у домашніх умовах. Зловмисниця придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку вона привезла на місце стоянки скутера та заховала в його багажнику.

Російські спецслужби мали замасковані камери на місці спланованого теракту, тому й відстежили прибуття військових і у потрібний їм момент натиснули на детонатор.

Після вчинення злочину терористка намагалася сховатися, але її затримали за кілька годин після вибуху. Зрадниці вже повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, який призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічний тюремний строк.

Нагадаємо, 20 червня у Києві Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російської спецслужби, який на замовлення ворога мав здійснити замовне вбивство у столиці України. А перед цим зловмисник спалив кілька різних автомобілів українських військовослужбовців.