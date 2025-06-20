Агент ФСБ планував гучне вбивство у Києві. Фото: ОГП

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Російський агент на замовлення ФСБ займався підпалами та готував убивство в Києві.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російської спецслужби, який на замовлення ворога мав здійснити замовне вбивство у столиці України. А перед цим зловмисник спалив кілька різних автомобілів українських військовослужбовців. Ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів. Про це Офіс генерального прокурора 20 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в дворі багатоповерхівки, у районі, де він сам проживає, підозрюваний зробив декілька фото різних автомобілів ЗСУ, які надіслав на погодження замовнику. Окупанти погодили знищення позашляховикам Ford Ranger камуфляжного окрасу.

Агент облив машину легкозаймистою речовиною та підпалив. Виявилося, що знищений джип належить офіцеру Національної гвардії України, Герою України, якому в той день виповнилось 25 років.

Крім того, замовники підпалу передали підозрюваному пістолет Макарова та 50 набоїв до нього для того, щоб зрадник вбив якусь відому людину. Втім, до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що нікого особисто з високопосадовців не знає.

Ворожому агенту вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Також його дії можуть кваліфікувати за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі агент російської Федеральної служби безпеки планував підірвати офіцера Збройних сил України. Зрадник повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового — на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Однак СБУ завадила планам ворога.