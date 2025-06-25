Британія посилить українську ППО ракетами ASRAAM. Фото:

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Велика Британія посилить українську протиповітряну оборону.

Лондон пообіцяв передати Києву сотні ракет, бо британський прем'єр-міністр країни Кір Стармер хоче підтримати Київ на саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі на цьому тижні.

У новому пакеті військової допомоги, який передадуть Україні, знаходитимуться 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM. Вартість цих боєприпасів, яка становить 70 млн фунтів стерлінгів, оплатять коштом конфіскованих російськи активів. Про це заявили в британському уряді, пише Politico.

Британський прем'єр наголосив, підтримка Лондона «ніколи не похитнеться». Також Стармер закликав російського диктатора володимира путіна повернутися за стіл переговорів.

росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна, тому цілком справедливо, що ми використовуємо кошти, отримані від конфіскованих російських активів, щоб забезпечити Україну необхідною протиповітряною обороною, — зазначив очільник уряду Великої Британії.

Це буде перша офіційно оголошена поставка зброї Україні від Великої Британії, яка профінансована за рахунок заморожених російських активів.

Як відомо, ASRAAM — це британська керована ракета класу «повітря-повітря» ближнього радіусу дії, оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення на основі ССD-матриці (charge-coupled device), що формує інфрачервоне зображення цілі.

Зазначається, що ракети будуть застосовані за допомогою систем ППО Raven, поставлених Британією, ще п’ять з яких вже на шляху до України. The Guardian пише, що, таким чином, їхня загальна кількість сягне 13 одиниць.

Нагадаємо, переговори президента Володимира Зеленського на саміті НАТО з лідерами країн-учасниць блоку будуть сконцентровані на тому, щоб посилити українську ППО та ЗСУ, а також запровадити додаткові санкції проти країни-агресора.

Джерела: Politico, The Guardian