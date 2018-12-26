В России осудили за шпионаж украинца, приехавшего за лекарствами для больного сына

В России гражданин Украины Игорь Кияшко получил восемь лет колонии за «шпионаж», фото — скриншот с видео

https://racurs.ua/n116120-v-rossii-osudili-za-shpionaj-ukrainca-kotoryy-ezdil-v-rf-za-lekarstvami-dlya-bolnogo-syna.html

Racurs.ua

Суд в Нижнем Новгороде приговорил украинца Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима, обвинив в подготовке контрабанды комплектующих к военной технике и шпионаже.

Фемида согласилась с прокуратурой в том, что украинец приобрел детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29, чтобы отправить их в Украину, сообщает 26 декабря «КоммерсантЪ».

Кроме того, в приговоре сказано, что Кияшко собирал секретную документацию о зенитном ракетном комплексе С-400 по заданию Службы безопасности Украины.

Защита Игоря Кияшко не будет обжаловать приговор, чтобы избежать усиления наказания.

Процесс проходил в закрытом режиме. Юрист из Полтавщины, бывший работник МВД Украины, часто приезжал в Нижний Новгород, чтобы купить бактериофаги для своего больного трехлетнего сына.

Именно в этом городе расположен фармацевтический завод, который выпускает нужный препарат. Речь идет о лекарствах против золотистого стафилококка.

Российские спецслужбы утверждали, что Кияшко находился в РФ по заданию СБУ, искал детали двигателей военных самолетов, собирал документы по установке зенитно-ракетных комплексов, которые производит местный машиностроительный завод «Алмаз-Антей».

Кияшко арестовали в апреле. В ФСБ утверждали, что это произошло во время контролируемой покупки 42 лопаток авиационных двигателей типа РД-33 многоцелевых истребителей МиГ-29. Россияне считали, что Кияшко делал это по заказу «Укроборонпрома».

Во время суда выяснилось, что в ФСБ о покупке сообщил некий посредник украинца. Поскольку переправить военную продукцию в Украину, по версии следствия, Кияшко не удалось, его обвинили в приготовлении к контрабанде оборудования, которое может быть использовано для создания новой военной техники.

Во время следствия украинцу добавили обвинение еще и в шпионаже за радиолокационной станцией, которой комплектуются комплексы С-400.

Подробности судебного процесса адвокат Кияшко Алексей Матасов журналистам не раскрыл, сославшись на обязательства о неразглашении информации.