Евроинтеграцию Сербии блокируют пять стран ЕС из-за связей и военного сотрудничества с Москвой

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https://racurs.ua/n116119-evrointegraciu-serbii-blokiruut-pyat-stran-es-iz-za-svyazey-i-voennogo-sotrudnichestva-s-moskvoy.html

Racurs.ua

Евроинтеграцию Сербии в течение последних четырех лет блокируют Польша и страны Балтии из-за пророссийской политики Белграда. Эти страны Евросоюза стоят на пути открытия внешнеполитического раздела в переговорах о членстве в ЕС.

Балтийские члены ЕС вместе с Польшей до сих пор не утвердили доклад Еврокомиссии по результатам мониторинга законодательной базы Сербии, который был обнародован более четырех лет назад. Утверждение доклада ЕК всеми странами-членами Евросоюза является необходимым этапом для открытия раздела 31 в переговорах, касающегося совместной безопасности, внешней и оборонной политики, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Vecernje Novosti.

Еще летом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Литва еще не предоставила свое мнение об открытии раздела 31. По неофициальной информации, Вильнюс предлагал подготовить новый доклад и выставить Сербии такие условия, которые бы удовлетворяли ЕС.

Также считается, что в Берлине недовольны пророссийской позицией Белграда. Кроме этого, в ЕС обеспокоены развитием военного сотрудничества между Сербией и РФ.

Напомним, в прошлом году Сербия заявила о намерении приобрести у РФ зенитно-ракетные комплексы. Весной 2017 года в Сербии был избран пророссийский президент Александар Вучич. Также ранее сообщалось, что Белград может присоединиться к ЕС в 2025 году.