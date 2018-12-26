Євроінтеграцію Сербії блокують п’ять країн ЄС через зв’язки та військову співпрацю Белграда і Москви

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https://racurs.ua/ua/n116119-ievrointegraciu-serbiyi-blokuut-p-yat-krayin-ies-cherez-zv-yazky-ta-viyskovu-spivpracu-belgrada.html

Racurs.ua

Євроінтеграцію Сербії впродовж останніх чотирьох років блокують Польща та країни Балтії через проросійську політику Белграда. Ці країни Євросоюзу стоять на заваді відкриття зовнішньополітичного розділу у переговорах про членство в ЄС.

Балтійські країни разом з Польщею досі не затвердили доповідь Єврокомісії щодо моніторингу законодавчої бази Сербії, яка була оприлюднена понад чотири роки тому. Затвердження доповіді ЄК усіма країнами-членами Євросоюзу є необхідним етапом для відкриття розділу 31 у переговорах, який стосується спільної безпекової, зовнішньої та оборонної політики, пише «Європейська правда» з посиланням на видання Vecernje Novosti.

Ще влітку очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявляв, що Литва ще не надала свою думку щодо відкриття розділу 31. За неофіційною інформацією, Вільнюс пропонував підготувати нову доповідь і виставити Сербії такі умови, які задовольняють ЄС.

Також вважається, що у Берліні невдоволені позицією Белграда щодо Росії. Окрім цього, в ЄС стурбовані розвитком військової співпраці між Сербією та РФ.

Нагадаємо, торік Сербія заявила про намір придбати у РФ зенітно-ракетні комплекси. Весною 2017 року у Сербії обрали проросійського президента Александара Вучича. Також раніше повідомлялося, що Белград може приєднатися до ЄС у 2025 році.