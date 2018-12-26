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В аэропорту Николаева приземлился первый регулярный рейс. Фото: tsn.ua

В аэропорту Николаева приземлился первый регулярный рейс

26 дек 2018, 12:32
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В аэропорту Николаева приземлился первый регулярный рейс сообщением Киев — Николаев, который выполняла авиакомпании Dream Wind.

Обратного рейса из Николаева в Киев сегодня не будет. Ближайший авиаперелет в этом направлении запланирован на 29 декабря. В тот же день состоится и рейс в обратном направлении — из Киева в Николаев, сообщает Центр транспортных стратегий.

Билеты на первый авиарейс из Киева в Николаев продавались со скидкой 30%. За перелет в указанном направлении нужно было заплатить 1680 грн вместо 2400 грн.

Сегодня же из Николаевского аэропорта отправится и первый международный рейс Николаев — Шарм-эль-Шейх. Его выполнит украинская авиакомпания SkyUp. Билеты на этот рейс полностью раскуплены.

По словам директора николаевского аэропорта Федора Барны, рейсы в Египет станут регулярными и следующий состоится уже 2 января 2019 года.


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