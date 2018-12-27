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Ракурс
У пілотному проекті сертифікації зможе взяти участь 1 тис. вчителів початкових класів

Міносвіти проведе сертифікацію вчителів початкових класів, яким підвищать зарплату на 20%

27 гру 2018, 22:26
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Міністерство освіти і науки України проведе сертифікацію вчителів початкових класів.

Педагоги, які пройдуть цю процедури у 2019 році, отримають 20% надбавку до окладу, повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на урядову постанову, яку схвалили 27 грудня.

У пілотному проекті сертифікації вчителів зможе взяти участь 1 тис. вчителів початкових класів.

У Міносвіти мають намір виявити і про стимулювати педагогічних працівників, які мають високий рівень професійної майстерності. Ймовірно, проект продовжать і в 2020—2021 роках.

«Кожен, хто пройде процедуру, отримає відповідний сертифікат. Він замінить атестацію, яка підвищує кваліфікаційну категорію, і дозволяє право отримати 20% надбавку до зарплати», — розповіла міністр освіти Лілія Гриневич.

Сертифікацію проводитиме Державна служба якості освіти, пул незалежних освітніх експертів — викладачів, вчителів, тренерів. Педагоги пройдуть й зовнішнє незалежне тестування, а також заповнять електронні анкети самооцінювання.

Участь вчителів у сертифікації є добровільною.

Джерело: Ракурс


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