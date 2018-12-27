Минобразования проведет сертификацию учителей начальных классов, которым повысят зарплату на 20%https://racurs.ua/n116210-minobrazovaniya-provedet-sertifikaciu-uchiteley-nachalnyh-klassov-kotorym-povysyat-zarplatu-na-20.htmlRacurs.ua
Министерство образования и науки Украины проведет сертификацию учителей начальных классов.
Педагоги, которые пройдут эту процедуру в 2019 году, получат 20% надбавку к окладу, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на правительственное постановление, которое одобрили 27 декабря.
В пилотном проекте сертификации учителей сможет принять участие 1 тыс. учителей начальных классов.
В Минобразования намерены выявить и простимулировать педагогических работников, имеющих высокий уровень профессионального мастерства. Вероятно, проект продолжат и в 2020—2021 годах.
«Каждый, кто пройдет процедуру, получит соответствующий сертификат. Он заменит аттестацию, которая повышает квалификационную категорию, и дает право получить 20% надбавку к зарплате», — рассказала министр образования Лилия Гриневич.
Сертификацию проведут Государственная служба качества образования, пул независимых образовательных экспертов — преподавателей, учителей, тренеров. Педагоги пройдут и внешнее независимое тестирование, а также заполнят электронные анкеты самооценки.
Участие учителей в сертификации является добровольным.