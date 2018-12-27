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Лидер португальцев Криштиану Роналду играл на НСК "Олимпийский" в мае 2018 году в финале Лиги чемпионов, фото — Динамомания

Роналду едет в гости к Шевченко: ФФУ определила город, который примет матч Украина — Португалия

27 дек 2018, 21:56
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Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Португалии состоится в Киеве.

Место проведения поединка определили сегодня в Киеве на заседании исполкома Федерации футбола Украины, сообщила 27 декабря пресс-служба федерации.

Поединок квалификационной группы B состоится 14 октября 2019 года.

Украинцы и португальцы — действующие чемпионы Европы — сыграют на НСК «Олимпийский» в столице Украины, начало матча — 21.45.

В начале декабря команда Андрея Шевченко получила всех соперников в отборочном турнире ЧЕ-2020.

Украинцы попали в одну группу с Португалией, которая является действующим чемпионом Европы. Кроме того, наша сборная встретится с командами Сербии, Литвы и Люксембурга.

Источник: Ракурс


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