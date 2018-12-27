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Лидер португальцев Криштиану Роналду играл на НСК "Олимпийский" в мае 2018 году в финале Лиги чемпионов, фото — Динамомания
Роналду едет в гости к Шевченко: ФФУ определила город, который примет матч Украина — Португалияhttps://racurs.ua/n116209-ronaldu-edet-v-gosti-k-shevchenko-ffu-opredelila-gorod-kotoryy-primet-match-ukraina-portugaliya.htmlRacurs.ua
Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Португалии состоится в Киеве.
Место проведения поединка определили сегодня в Киеве на заседании исполкома Федерации футбола Украины, сообщила 27 декабря пресс-служба федерации.
Поединок квалификационной группы B состоится 14 октября 2019 года.
Украинцы и португальцы — действующие чемпионы Европы — сыграют на НСК «Олимпийский» в столице Украины, начало матча — 21.45.
В начале декабря команда Андрея Шевченко получила всех соперников в отборочном турнире ЧЕ-2020.
Украинцы попали в одну группу с Португалией, которая является действующим чемпионом Европы. Кроме того, наша сборная встретится с командами Сербии, Литвы и Люксембурга.
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