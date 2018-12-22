Футбольные итоги года: цирк под названием Премьер-лига, скандалы вокруг Павелко и успехи Шевченко

Игра сборной — главная светлая сторона украинского футбола в уходящем году. Фото: ffu.ua

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Racurs.ua

Юрий КОНКЕВИЧ

Футболисты отечественных клубов и сборной Украины доиграли зимнюю часть сезона и разлетелись на моря. А нам самое время подытожить увиденное в 2018 году.

Все ли на своих местах

Если анализировать чисто футбольную историю, то в турнирной таблице все находятся на своих местах: «Шахтер» лидирует с солидным преимуществом над «Динамо». Серьезный отрыв от конкурентов в борьбе за третье место имеет «Александрия», а на четвертую ступеньку поднялась «Заря» со своим более чем солидным составом.

Продолжается отчаянная борьба за попадание в первую шестерку. Практически безнадежно тонет на дне турнирной таблицы «Арсенал», а «Черноморец» и «Карпаты» в условиях хаоса действий своих владельцев находятся в зоне переходных матчей.

В еврокубках тоже без неожиданностей. Традиционно два гранда весной будут играть во втором по престижности турнире УЕФА — Лиге Европы. «Шахтер» выбыл туда из Лиги чемпионов, а «Динамо» не без проблем прорвалось в весеннюю стадию из легкой, казалось бы, группы. С третьим представителем в еврокубках в Украине не складывается уже несколько лет подряд (и это приговор конкуренции в нашем футболе, поскольку пока что он интересен только противостоянием двух команд): в этом году бесславно проиграла все, что могла в Лиге Европы, «Ворскла».

Плохой год Павелко

Человеком года в нашем футболе, безусловно, стал руководитель ФФУ Андрей Павелко. Он продолжает одновременно управлять отечественным футболом, бюджетным комитетом Верховной Рады и быть членом правящей партии БПП, хотя неоднократно становился фигурантом журналистских расследований, в том числе и антикоррупционных.

Весной футбольную тусовку всколыхнуло расследование массовых государственных закупок искусственных футбольных полей, которые начал выпускать специально созданный завод ФФУ.

Накануне финального матча Лиги чемпионов стало известно о своеобразном турне главного трофея европейского футбола Украины. В сеть выложили фото кубка Лиги чемпионов с якобы падчерицей Павелко в его автомобиле, а также с неизвестными широкой публике людьми, имеющими минимальное отношение к футболу.

Осенью стало известно о невероятных расходах Павелко и его гражданской жены, а также возобновилось расследование деятельности завода по производству футбольных полей.

Кроме того, декларацию Павелко проверяет НАПК, ведь согласно ей нардеп-футболист беден как церковная мышь.

Вполне вероятно, что все эти скандалы перекочуют с Павелко и в 2019 год.

Светлое пятно для президента УПЛ — киевский финал Лиги чемпионов. Здесь действительно все сложилось как по маслу и без проколов. Хотя как могло быть иначе, если процедура таких событий тщательно выписана УЕФА, а часть ее сотрудников работала в Киеве. После матча «Ливерпуля» и «Реала» ФФУ подала заявку и на проведение Суперкубка Европы в 2021 году.

Вероятным кадровым профитом для Павелко от киевского финала ЛЧ станет его участие в выборах вице-президента УЕФА, которые состоятся в феврале. Поскольку у Павелко хорошие отношения с президентом этой организации, он может зайти в УЕФА вместо своего врага — Григория Суркиса.

Хороший год Шевченко

В национальной сборной, которая год назад провалила отбор на Чемпионат мира-2018, дела, наоборот, наладились. Ее руководитель вместе с группой итальянских помощников продолжал гнуть свою линию относительно тактики игры и прививал футболистам часто несвойственное нашему футболу желание владеть мячом и комбинировать на поле.

Шевченко стабилизировал основной состав, ввел в него нескольких молодых игроков, и сборная почти в одни ворота выиграла группу в новом турнире УЕФА — Лиге наций, опередив чехов и словаков. Это еще не прямой выход на Чемпионат Европы 2020 года, но в случае провала в отборочном турнире следующего года стадия плей-офф Лиги наций станет запасным аэродромом для участия сборной в ЧЕ-2020.

Цирк под названием УПЛ

В украинской Премьер-лиге все очень темно и запущено. «Цирк» — именно этим словом описал директор «Карпат» Олег Смалийчук собрание команд УПЛ 6 декабря. Тогда оно так и не состоялось, ведь на встречу не приехали представители шести клубов.

Вместо решения неотложных вопросов появились новые скандалы и еще больше недоразумений. «Динамо», «Заря» и «Олимпик» требуют отставки президента УПЛ Томаса Гримма. «Карпаты» хотят отставки одного из руководителей судейского корпуса итальянца Лучано Лучи.

Со второй попытки 20 декабря формат Премьер-лиги на следующий сезон наконец утвердили — в следующем году в УПЛ останется 12 клубов. Но о каких перспективах и планировании можно было говорить, если половину текущего сезона команды играли, не зная формулы обмена с Первой лигой (какое место вылетает, и вылетает ли вообще, а какие места будут участвовать в переходных матчах).

Организационный бедлам в УПЛ лучше всего описывают ситуации с «Черноморцем» и «Вересом». Первый вылетел в Первую лигу по итогам прошлого сезона, но остался в Премьер-лиге в результате... факсового голосования членов УПЛ. Когда в лиге отказался играть ФК «Полтава», руководство УПЛ провело опрос среди команд, которые проголосовали за то, чтобы оставить в элите именно одесситов.

Болельщики проглотили и историю «Вереса». Новичок УПЛ прошлого сезона удачно сыграл в чемпионате, но летом переименовался в ФК «Львов». Иначе говоря, в организационную форму «Вереса», который был членом УПЛ, влился клуб из Второй лиги — ФК «Львов», а «старый» «Верес» из Ровно заявился во Вторую лигу.

Весь год в УПЛ продолжался еще один многолетний тренд — борьба за влияние между «Шахтером» и «Динамо».

Одним из его видимых проявлений стали судейские назначения. Арбитров, которые, по мнению «Шахтера», нехорошо работали на матчах с его участием, негласно надолго отстраняли от работы в УПЛ. Свежий пример такого диктата «горняков» — история с арбитром Бойко. Говорят, что его судейством в игре «Шахтер» — «Десна» было недовольно руководство «горняков», и после 19 октября Бойко два месяца не получал назначений на матчи украинского чемпионата. Однако за этот период он дважды отработал на матчах Лиги Европы!

Между тем посещаемость матчей продолжила «радовать». В ноябре-декабре жалкие 2756 болельщиков пришли на матч «Карпаты» — «Динамо», 1400 — на «Александрия» — «Львов» и всего 330 зрителей — на игру «Олимпик» — «Десна».

Скандальные расследования

Проблема плохой посещаемости имеет не только экономические корни, мол, людям в смутные времена не до футбола. Болельщик ответил игнорированием футбола и из-за подозрений в нечестной игре, так называемых договорняках, в которые играют во всех трех украинских лигах.

Именно в 2018 году то, о чем все догадывались, получило публичную огласку, и даже были открыты уголовные производства.

Первую порцию информации о матче с фиксированным результатом обнародовали в мае, когда речь шла о том, что едва ли не каждый третий клуб в стране может быть причастен к договорнякам.

Вторая утечка информации из полиции произошла в декабре. И она была еще страшнее. Рядовые матчи в Первой лиге стоили 100–150 тыс. грн, которые определенные команды платили арбитрам за «правильный» результат.

Главный тренд украинского футбола в 2018 году сохранился — он никак не хочет избавляться от привычки довоенных лет, а именно статуса иждивенца у олигархов. В большинстве клубов не пытались создать опции для зарабатывания денег, а детские школы обычно работают вхолостую, не воспитывая игроков, которых можно продать на запад и наполнить клубный бюджет. Ведь зачем заниматься таким глубоким «копанием», если есть владелец, который так или иначе продолжает забавляться футболом?

Например, полтавской «Ворсклой» владеет Константин Жеваго, и это его банк «Финансы и кредит» подозревают в выведении 5 млрд грн накануне банкротства. То же и с владельцем одесского «Черноморца» — Леонида Климова подозревают в выведении из «Имэксбанка» более 7 млрд грн. Президента клуба первой лиги — кропивницкой «Звезды» — Максима Березкина летом арестовали детективы НАБУ. Речь шла об афере с завладением деньгами «Ощадбанка». А когда-то страну всколыхнула история с «ПриватБанком». Игорь Коломойский тогда владел «Днепром» и, как говорят, еще рядом клубов.

Сейчас только «Шахтер» и в меньшей степени «Динамо» имеют возможности покупать дорогих иностранцев и играть в плей-офф еврокубков. Но между ними и другими клубами — пропасть, которая ежегодно растет.

У нашей «игры миллионов» по-прежнему отсутствует бизнес-модель. Поэтому реальный уровень украинского футбола — это несостоятельность большинства клубов УПЛ продать хотя бы двух-трех игроков в Бельгию или Голландию и отсутствие диалога их владельцев, которые не могут договориться даже о количестве команд в чемпионате.

Начинать надо с простых и понятных вещей в маркетинге, закончив с дорогими понтами, которые на финише оказались дешевыми.