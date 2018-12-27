Лідер португальців Кріштіану Роналду востаннє грав на НСК "Оліфмпійський" у травні 2018 року у фіналі Ліги чемпіонів, фото — Динамоманія

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Матч відбіркового турніру Чемпіонату Європи 2020 року між збірними України та Португалії відбудеться у Києві.

Місце проведення поєдинку визначили сьогодні у Києві на засіданні виконкому Федерації футболу України, повідомила 27 грудня прес-служба федерації.

Поєдинок кваліфікаційної групи B відбудеться 14 жовтня 2019 року.

Українці і португальці — чинні чемпіони Європи — зіграють на НСК «Олімпійський» у столиці України, початок матчу — 21.45.

На початку грудня команда Андрія Шевченка отримала усіх суперників у відбірковому турнірі ЧЄ-2020.

Українці потрапили до однієї групи з Португалією, яка є чинним чемпіоном Європи. Крім того, наша збірна зустрінеться із командами Сербії, Литви і Люксембургу.