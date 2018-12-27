ДФС прокоментувала наказ Насірова про відновлення і його візит на колишню роботу

Роман Насіров приходив на колишню роботу, фото — "112 Україна"

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Видання наказу про виконання рішення суду, яке підписав сьогодні екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, є неправомірним.

Так прокоментувала у Фейсбук сьогоднішні події із поверненням Насірова на роботу Наталя Непряхіна, прес-секретар ДФС.

Вона відзначила, що поновлення керівника ДФС є компетенцією уряду. Воно відбувається на підставі розпорядження Кабміну. Проект цього рішення має внести Міністерство фінансів.

У разі прийняття відповідного рішення фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення урядового розпорядження щодо поновлення Насірова на посаді.

Водночас у прес-службі ДФС підтвердили, що Насіров сьогодні приходив у ДФС, але обійшлося без інцидентів.

«Ні, силою кабінет не захоплював. Керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року», — прокоментувала Наталя Непряхіна.

Нагадаємо, що рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року Романа Насірова поновлено на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Сьогодні він підписав наказ, яким відновив себе на посаді голови служби.