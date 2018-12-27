ГФС прокомментировала приказ Насирова о восстановлении и его визит на прежнюю работу

Сегодня Насиров приходил на прежнюю работу, фото — "112 Украина"

https://racurs.ua/n116208-gfs-prokommentirovala-prikaz-nasirova-o-vosstanovlenii-i-ego-vizit-na-prejnuu-rabotu.html

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Издание приказа об исполнении решения суда, который подписал сегодня экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, является неправомерным.

Так прокомментировала в Фейсбук сегодняшние события с возвращением Насирова на работу Наталья Непряхина, пресс-секретарь ГФС.

Она отметила, что восстановление руководителя ГФС является компетенцией правительства. Оно происходит на основании распоряжения Кабмина. Проект этого решения должно внести Министерство финансов.

В случае принятия соответствующего решения фискальная служба должна издать приказ об объявлении правительственного распоряжения о восстановлении Насирова в должности.

В пресс-службе ГФС подтвердили, что Насиров сегодня приходил в ГФС, но обошлось без инцидентов.

«Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года», — прокомментировала Наталья Непряхина.

Напомним, что решением Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года Роман Насирова восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

Сегодня он подписал приказ, которым восстановил себя в должности главы службы.