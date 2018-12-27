Роскомнадзор потерял стыд: регулятор требует от украинских провайдеров выполнять свои указания (ДОКУМЕНТ)

Роскомнадзор требует украинцев выполнять российские законы, фото — DW

https://racurs.ua/n116207-roskomnadzor-poteryal-styd-regulyator-trebuet-ot-ukrainskih-provayderov-vypolnyat-svoi-ukazaniya.html

Racurs.ua

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует от украинских провайдеров и сайтов выполнять свои указания.

Российский регулятор рынка интернет-услуг 27 декабря послал им письма, в которых информирует об изменениях, которые произошли в регулировании информационного рынка в РФ.

Роскомнадзор считает, что имеет право требовать от украинцев выполнять федеральный закон от 18 декабря 2018 года № 472, который меняет положения российского закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Российский регулятор решил, что имеет право требовать от украинцев удалять или ограничивать доступ к запрещенной в РФ информации и удалять соответствующие интернет-сайты или информацию на них.

«Просим учесть указанные изменения при обработке сообщений, поступающих в ваш адрес от Роскомнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в 2018 году Роскомнадзор безуспешно боролся сначала с приложением Телеграм, а впоследствии с компанией Apple, требуя изъять мессенджер из онлайн-магазина AppStore. Роскомнадзор направил соответствующее письмо с требованием прекратить распространение Телеграмм на территории РФ.

Кроме того, после запрета Telegram на территории России пострадали компании YouTube и социальные сети.