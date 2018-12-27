Роскомнагляд втратив сором: регулятор вимагає від українських провайдерів виконувати свої вказівки (ДОКУМЕНТ)

Роскомнагляд втратив сором — вимагає від українців виконувати російські закони, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n116207-roskomnaglyad-vtratyv-sorom-regulyator-vymagaie-vid-ukrayinskyh-provayderiv-vykonuvaty-svoyi.html

Racurs.ua

Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) вимагає від українських провайдерів та сайтів виконувати свої вказівки.

Російський регулятор ринку інтернет-послуг 27 грудня надіслав їм листи, у яких інформує про зміни, які сталися у регулюванні інформаційного ринку в РФ.

Роскомнагляд вважає, що має право вимагати від українців виконувати федеральний закон від 18 грудня 2018 року № 472, який змінює положення російського закону «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» та ст. 5 закону «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров’ю та розвитку».

Російський регулятор вирішив, що має право вимагати в українців видаляти або обмежувати доступ до забороненої в РФ інформації і видаляти відповідні інтернет-сайти чи інформацію на них.

«Просимо врахувати зазначені зміни при обробці повідомлень, що надходять на вашу адресу від Роскомнагляду», — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що у 2018 році Роскомнагляд безуспішно боровся спочатку із додатком Телеграм, а згодом із компанією Apple, вимагаючи вилучити месенджер з онлайн магазину AppStore. Роскомнагляд спрямував відповідний лист з вимогою припинити поширення Телеграм на території РФ.

Крім того, після заборони Telegram на території Росії постраждали й компанії YouTube та соціальні мережі.