Грабіжники зчинили стрілянину у церкві Відня, багато поранених (ФОТО)

Невідомі напали на церкву у Відні, фото — krone.at

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У Відні 27 грудня невідомі напали зі зброєю на католицьку церкву при монастирі.

Під час інциденту від восьми до п’ятнадцяти осіб отримали важкі поранення, повідомляє Kronen Zeitung.

Двоє нападників пограбували прихожан і зникли з місця злочину. Серед поранених є монахи монстиря.

Атака сталася у районі Флорідсдорф на півночі Відня. Поліція австрійської столиці у Твіттер повідомила, що йдеться про пограбування, а не про теракт.

У районі проведення операції поліції було чути звуки пострілів.

Про арешт злочинців наразі не повідомляється.

На місці події працює антитерористичний підрозділ EKO Cobra і антитерористична група WEGA, у небі помічений вертоліт підрозділи EKO Cobra. Найближчі вулиці перекриті.

Нагадаємо, що 11 грудня у Бразилії сталася стрілянина у католицькому соборі міста Кампінас. Під час пообідньої меси озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах, вбивши чотирьох осіб та поранивши ще стільки ж. Згодом він застрелився.