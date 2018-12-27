Грабители устроили стрельбу в церкви Вены, много раненых (ФОТО)

Неизвестные напали на церковь в Вене, фото - krone.at

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Racurs.ua

В Вене 27 декабря неизвестные напали с оружием на католическую церковь при монастыре.

Во время инцидента от восьми до пятнадцати человек получили тяжелые ранения, сообщает Kronen Zeitung.

Двое нападавших ограбили прихожан и скрылись с места преступления. Среди пострадавших — несколько монахов из монастыря.

Атака произошла в районе Флоридсдорф на севере Вены. Полиция австрийской столицы в Твиттер сообщила, что речь идет об ограблении, а не о теракте.

В районе проведения операции полиции были слышны звуки выстрелов.

Об аресте преступников пока не сообщается.

На месте происшествия работает антитеррористическое подразделение EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA, в небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra. Ближайшие улицы перекрыты.

Напомним, что 11 декабря в Бразилии произошла стрельба в католическом соборе города Кампинас. Во время послеобеденной мессы вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям, убив четырех человек и ранив еще столько же. Впоследствии он застрелился.