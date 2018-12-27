Главные новости за 27 декабря: тишина на Донбассе, возвращение Насирова и монетизация субсидий

Бывший глава ГФС восстановил себя сегодня в должности, фото — Минфин

https://racurs.ua/n116205-glavnye-novosti-za-27-dekabrya-tishina-na-donbasse-vozvraschenie-nasirova-i-monetizaciya-subsidiy.html

Racurs.ua

Главными новостями четверга, 27 декабря, стали договоренности о режиме тишины на Донбассе с 29 декабря, правительственное постановление о монетизации субсидий и скандальное возвращение Романа Насирова на должность главы ГФС.

В четверг во время видеоконференции безопасности группы Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о режиме тишины в Донбассе. Стороны договорились бессрочно прекратить огонь в ночь с 28 на 29 декабря.

Основной целью прекращения огня является ремонт нескольких объектов важной инфраструктуры. В то же время уполномоченный представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия игнорирует обмен пленными.

Освобожденный в январе и восстановленный в декабре решением суда и.о. председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров подписал приказ о своем восстановлении в должности главы ГФС. СМИ обнародовали копию приказа, подписанного на фирменном бланке службы. Но исходные данные приказа в документе не указаны.

Кроме того, Министерство социальной политики сообщило дополнительную информацию о монетизации льгот и субсидий. Соответствующее постановление сегодня приняли на заседании правительства. Монетизация будет осуществляться в три этапа.

Жилищные субсидии украинцам будут предоставлять в денежной форме. Правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей остаются неизменными, только меняется алгоритм ее выплаты.