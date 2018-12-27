Режим тишины на Донбассе: стороны договорились бессрочно прекратить огонь, Россия игнорирует обмен пленными (ВИДЕО)

Стороны договорились прекратить огонь в ночь на 29 декабря, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n116195-rejim-tishiny-na-donbasse-storony-dogovorilis-bessrochno-prekratit-ogon-rossiya-ignoriruet-obmen.html

Racurs.ua

Режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе начнется в ночь с 28 на 29 декабря.

Тишина должна наступить с 00.01 субботы 29 декабря, сообщил сегодня в комментарии «Прямому» уполномоченный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук после проведения видеоконференции.

Марчук рассказал, что основной целью прекращения огня является ремонт нескольких объектов важной инфраструктуры. Он невозможен без соблюдения тишины.

«Украина предложила ввести режим тишины с завтрашней ночи, с 00.01 29 декабря. Были и другие предложения, но если коротко, то нам удалось сегодня достичь такой договоренности», — сообщил Марчук.

Кроме этого, на видеоконференции украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков и захваченных РФ украинских судов.

В ответ россияне вышли из зала, в котором проводилась скайп-конференция.

«Украинская сторона проинформировала партнеров по нормандскому формату о недопустимом поведении российских представителей, которые буквально бегут от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове», — прокомментировала этот демарш Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Кроме того, сегодня украинская сторона требовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы касательно немедленного освобождения заложников и политзаключенных.

Киев был готов обсуждать любые варианты и каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант. Цель переговоров — осуществить обмен до Рождества, а именно 5 января.

Россияне заблокировали и это предложение.

«Им наплевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают и наших», — отметила Геращенко.

«Мы пытаемся осуществить обмен 5 января, чтобы 150 человек с обеих сторон могли бы быть на Рождество уже дома. На следующем заседании рабочей группы 29 декабря снова поднимем этот вопрос», — прокомментировал сегодняшнюю видеоконфренцию Евгений Марчук.

Напомним, что в ЛДНР упорно отказываются контактировать касательно обмена заключенных накануне Рождества. Боевики называют предложение Украины пиар-акцией.

Ровно год назад состоялся последний обмен. Он был крупнейшим в истории российско-украинской войны, ведь 27 декабря 2017 года на подконтрольную территорию вернулись 73 заложники. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.